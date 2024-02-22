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22 февраля 2024, новость

Раскрыт бюджет второй части «Дюны»

Ожидается, что фильм соберет не менее 60−80 миллионов долларов за первый уикенд
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Бюджет фильма канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» составил 190 миллионов долларов. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что, по мнению аналитиков, картина станет коммерческим победителем, если повторит результаты первого фильма. «Если фильм понравится зрителям и критикам, то у него будет выдающееся начало», — сказал Дэвид А. Гросс из консалтинговой компании Franchise Entertainment Research.

Ожидается, что научно-фантастический эпос соберет не менее 60−80 миллионов долларов за первый уикенд на внутреннем рынке.

Премьера первой части фильма по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

Накануне Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах.

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