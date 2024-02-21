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21 февраля 2024, новость

Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах

Актеры позировали на премьере фильма в парных комбинезонах
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая и Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Актеры Тимоти Шаламе и Зендая посетили премьеру фильма «Дюна: Часть вторая», которая состоялась 21 февраля в Сеуле. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Знаменитости вышли на публику в парных образах. 27-летняя Зендая надела пастельно-розовый комбинезон в футуристическом стиле с серебристыми молниями, который дополнила туфлями-лодочками на каблуках в тон и цепочкой с кулоном. Актрисе распустили волосы и сделали нюдовый макияж.

28-летний Тимоти Шаламе позировал фотографам в таком же комбинезоне, как у коллеги, только светло-серого цвета. Его образ завершили ботинки в тон.

Ранее Зендая появилась в костюме робота на премьере фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне. 

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