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20 февраля 2024, новость

Боярская рассказала о подготовке Максима Матвеева к роли

Она пошутила, что приняла бы мужа за сумасшедшего, если бы сама не была актрисой
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Елизавета Боярская и Максим Матвеев | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Елизавета Боярская в интервью «7 дней» рассказала, как ее муж Максим Матвеев готовится к ролям в кино.

В качестве примера артистка привела сериал «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова», где Матвеев сыграл старого маньяка Вихрова. По словам Боярской, муж даже пугал ее, так как слишком реалистично вживается в роль.

Она пошутила, что приняла бы артиста за сумасшедшего, если бы сама не была актрисой.

«Поражает то, как он умеет быть разным, как не боится каких-то острых, иногда на грани фола вещей. Когда Максим мне звонил в перерыве и я слышала этот скрипучий голос, то, с одной стороны, понимала, что так надо, а с другой — думала: “Господи, вот не была бы я актрисой, решила бы, что человек не в себе”», — улыбнулась Боярская.

Она заверила, что ее супруг всегда очень ответственно и скрупулезно готовится к ролям в кино, за что Боярская его очень уважает. Также Матвеев старается привести себя в надлежащую для роли физическую форму.

Ранее Боярская объяснила, почему дети не смотрят фильмы с ее участием.

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