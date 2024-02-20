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20 февраля 2024, новость

Елизавета Боярская объяснила, почему дети не смотрят фильмы с ее участием

Актриса вспомнила собственные переживания при просмотре «Гардемаринов» с участием отца
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская дала интервью изданию «7 Дней», в котором рассказала, как дети относятся к актерской профессии родителей. По словам актрисы, сыновья не смотрят фильмы с участием знаменитых отца и матери.

Боярская, дочь актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, прекрасно понимает, какие чувства испытывают ее дети, видя родителей на экране. Артистка призналась, что они не смотрят сериал «Великая», где она сыграла Екатерину II.

«Мне кажется, им будет неловко смотреть, как мама в парике и костюме что-то из себя изображает. Я просто очень хорошо помню свои детские ощущения», — объяснила актриса.

Она добавила, что детям труднее всего будет смотреть картины, где их родители играют отрицательных персонажей.

«Думаю, им неприятно видеть нас на экране, особенно когда сложная история, и мама или папа играют нехорошего человека. Мне самой было неприятно, что папа играет какого-то мерзавца, например, в “Гардемаринах”, что его там убивают. Я не хотела на это смотреть. Мне не нравилось, что он влюблен в какую-то другую женщину», — отметила звезда кино.

Она считает, что дети должны созреть для того, чтобы смотреть такое серьезное кино и понять, что на экране родители воплощают лишь героев. Зато муж артистки, актер Максим Матвеев, смотрит проекты с ее участием и старается давать свою оценку и профессиональные советы.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. Спустя два года у них родился сын Андрей, а еще через честь лет — сын Григорий.

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