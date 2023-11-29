Максим Матвеев поделился пугающими кадрами со съемок

Максим Матвеев поделился с поклонниками фото и видео, на которых показал, как создавался сложный грим состарившегося Влада Вихрова в девятом сезоне сериала «Мосгаз» — «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова». На кадрах 41-летний актер запечатлел процесс нанесения пластического грима.

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На видео Матвеев старческим голосом пропел композицию «Спят усталые игрушки» и пошутил: «На самом деле где-то в глубине души он добрый парень».

Поклонники оценили игру и преображение Матвеева, но некоторые посчитали, что героя слишком состарили. Однако этому они нашли объяснение: по сюжету, Влад Вихров 20 лет провел на урановых рудниках в Красноярском крае.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239797&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Максим Матвеев впервые сыграл роль маньяка в сериале «Мосгаз» в 2012 году. Прототипом Влада Вихрова стал Владимир Ионесян, который в 60-х годах прошлого века проникал в дома людей, представляясь сотрудником Мосгаза, и убивал их.