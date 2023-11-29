Наверх
29 ноября 2023, новостьСъемки

Максим Матвеев поделился пугающими кадрами со съемок

Актер показал, как его состарили для нового сезона «Мосгаза»

Максим Матвеев поделился с поклонниками фото и видео, на которых показал, как создавался сложный грим состарившегося Влада Вихрова в девятом сезоне сериала «Мосгаз» — «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова». На кадрах 41-летний актер запечатлел процесс нанесения пластического грима.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео Матвеев старческим голосом пропел композицию «Спят усталые игрушки» и пошутил: «На самом деле где-то в глубине души он добрый парень».

Поклонники оценили игру и преображение Матвеева, но некоторые посчитали, что героя слишком состарили. Однако этому они нашли объяснение: по сюжету, Влад Вихров 20 лет провел на урановых рудниках в Красноярском крае.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Максим Матвеев впервые сыграл роль маньяка в сериале «Мосгаз» в 2012 году. Прототипом Влада Вихрова стал Владимир Ионесян, который в 60-х годах прошлого века проникал в дома людей, представляясь сотрудником Мосгаза, и убивал их.

В девятом сезоне создатели решили вернуть героя, но не хотели менять актера, поэтому пригласили Матвеева, которого пришлось с помощью грима сильно состарить. В новом сезоне герой актера выступил в качестве консультанта молодого психиатра Марии Ермоловой (Ольга Лерман).

Мосгаз
8.6
Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова
2023/Россия16+криминалдетектив
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Максим Матвеев
Максим Матвеев
Мосгаз1 р.
Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова
Дженнифер Лоуренс
33-летняя Дженнифер Лоуренс объяснила изменения во внешности
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Мосгаз
Кадр из сериала «Многодетство»
Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры
Кристина Асмус
Асмус напугала фанатов фото в гриме и высказалась о кинопремиях
Кристина Асмус
Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли
Кадр из фильма «Эйлин»
Энн Хэтэуэй примерила неожиданный образ на съемках нового фильма
Никита Ефремов
Никита Ефремов удивил поклонников образом старика
Кристина Асмус
Асмус сменила цвет волос для роли и подшутила над Петровым
Максим Матвеев и Виктория Маслова
Максим Матвеев представил «Триггер. Фильм»
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева показала себя с разницей в 14 килограммов веса
Ольга Бузова в гриме на съемках
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Брэдли Купер в фильме «Маэстро» (фото: Netflix)
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Матвеев показал редкое фото с Боярской с отдыха на Алтае
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
Никита Ефремов
Никита Ефремов похудел для роли в фильме с Ивлеевой
Ирина Пегова (фото: соцсети)
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на кинопробах
Киллиан Мерфи в образе Роберта Оппенгеймера
Звезда «Оппенгеймера» ел миндаль целыми днями для внешнего сходства с героем
Из красавиц в чудовища: 9 роскошных актрис в страшном гриме
Омоложенный Роберт Дауни-младший в фильме «Первый мститель: Противостояние»
Не мейк, а дипфейк! 16 актеров, которых омолодили или «воскресили» в кино
Максим Матвеев в шоу «Есть вопросики»
Максим Матвеев ответил на вопрос о кризисе среднего возраста
Кадр из сериала «РАЙцентр»
«Афрокудри и безумный макияж»: Асмус рассказала о непривычном образе для роли
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Съемки сериала «Мосгаз. Дело №9: Последнее дело майора Черкасова»
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
Кадр из фильма «Элвис»
Сыгравший Элвиса Пресли актер рассказал, как толстел для роли
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Кадр из сериала «Фандорин. Азазель»
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Дмитрий Нагиев и Андрей Чикатило
12 маньяков из фильмов, существовавших в реальности
Владислав Тирон
Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом сериале
Брайс Даллас Ховард на премьере фильма «Мир Юрского периода: Господство»
Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа
Дэниэл Крэйг
Дэниэл Крэйг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»
Максим Матвеев
Матвеев назвал условие для возвращения на театральную сцену
Дэвид Харбор в третьем и четвертом сезонах сериала «Очень странные дела»
Актер «Очень странных дел» сбросил 34 кг ради съемок
Никита Ефремов
Появились фото со съемок с неузнаваемым Никитой Ефремовым
Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли
Сигурни Уивер / в образе Кири
72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в «Аватаре 2»
Райан Гослинг в образе Кена
Опубликовано первое фото Райана Гослинга в образе Кена
Кадр из фильма «Маэстро» (фото: Netflix)
Неузнаваемый Брэдли Купер снимается в новом фильме: первое фото
Кристиан Бэйл в фильме «Тор: Любовь и гром»
Вышел первый трейлер «Тора 4» с Портман и загримированным Бэйлом
Аня Тейлор-Джой
Звезда «Хода королевы» хочет побриться налысо ради роли
Элизабет Дебики в фильме «Стражи Галактики. Часть 2»
«Стражи галактики 3» установили рекорд по использованию грима
Максим Матвеев
Максим Матвеев рассказал о реакции сына на его роль в кино
Роберт Паттинсон в фильме «Бэтмен»
Паттинсон рассказал об экстремальном похудении для роли Бэтмена
Марина Александрова
Марина Александрова призналась, что сыграла много лишнего
Рене Зеллвегер в сериале «Кое-что о Пэм»
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Джаред Лето
Джареду Лето — 50: восемь радикальных перевоплощений актера
Андрей Малюков
Умер режиссер «Мосгаза» и «Диверсанта»
Павел Прилучный
Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Матвеев поддержал Боярскую на премьере ее нового сериала
Кадр из сериала «Дылды» (3 сезон)
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Том Круз
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом
Новые трейлеры
Память
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Онегин»
Онегин
Трейлер
Кадр из фильма «Воздух»
Воздух
Трейлер
vktrailer-220787057_456355640
Правда
Трейлер
Лариса Долина в сериале «Блеск»
Блеск
Тизер
Кадр из сериала «Оффлайн» (2 сезон)
Оффлайн
Трейлер (2 сезон)
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
Трейлер
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь