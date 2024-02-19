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19 февраля 2024, новость

Тяжелобольной Марти Макфлай вышел на сцену кинопремии и сорвал овации

Майкл Дж. Фокс встал с инвалидной коляски во время вручения кинопремии BAFTA
Майкл Дж. Фокс
Майкл Дж. Фокс | Источник: Legion-Media.ru

Канадо-американский актер Майкл Дж. Фокс появился на сцене кинопремии BAFTA в Лондоне в инвалидном кресле. 62-летний артист, известный по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», уже более 30 лет борется с болезнью Паркинсона, ему трудно передвигаться.

Подъехать к микрофону знаменитости помогли сотрудники церемонии, после чего он практически сам встал и подошел к трибуне, чтобы вручить статуэтку за лучший фильм картине «Оппенгеймер». Зал встретил Фокса овацией. На мероприятии актера сопровождала супруга Трэйси Поллан.

Майкл Дж. Фокс узнал о диагнозе в 29 лет и поначалу скрывал его от жены. В одном из интервью актер заявил, что вряд ли доживет до 80 лет, ведь жить с прогрессирующим заболеванием становится все труднее. Ранее артист написал книгу о жизни людей в инвалидной коляске.

В ноябре 2023 года Майкл Дж. Фокс заявил, что не боится уйти из жизни и признался, что пережитые испытания научили его справляться с трудностями.

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