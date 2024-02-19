Тяжелобольной Марти Макфлай вышел на сцену кинопремии и сорвал овации

Майкл Дж. Фокс | Источник: Legion-Media.ru

Канадо-американский актер Майкл Дж. Фокс появился на сцене кинопремии BAFTA в Лондоне в инвалидном кресле. 62-летний артист, известный по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», уже более 30 лет борется с болезнью Паркинсона, ему трудно передвигаться.

Подъехать к микрофону знаменитости помогли сотрудники церемонии, после чего он практически сам встал и подошел к трибуне, чтобы вручить статуэтку за лучший фильм картине «Оппенгеймер». Зал встретил Фокса овацией. На мероприятии актера сопровождала супруга Трэйси Поллан.

Майкл Дж. Фокс узнал о диагнозе в 29 лет и поначалу скрывал его от жены. В одном из интервью актер заявил, что вряд ли доживет до 80 лет, ведь жить с прогрессирующим заболеванием становится все труднее. Ранее артист написал книгу о жизни людей в инвалидной коляске.