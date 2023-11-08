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8 ноября 2023, новость

Звезда «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни

Актер Майкл Дж. Фокс признался, что пережитые испытания научили его справляться с трудностями
Кадр из фильма «Все еще: Фильм Майкла Дж. Фокса»

Американский актер Майкл Дж.Фокс признался в готовности уйти из жизни. Об этом пишет издание Closer.

Звезда серии фильмов «Назад в будущее», который на протяжении 32 лет страдает болезнью Паркинсона, также заявил, что испытания, через которые он прошел, научили его справляться с любыми трудностями.

«Однажды у меня кончится топливо. Однажды я просто скажу: "Я сегодня никуда не пойду". Мне 62 года. Конечно, если бы я скончался завтра, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. И поэтому нет, я этого не боюсь», — сказал 62-летний Джей Фокс.

Напомним, в ноябре 2022 года Майкл Дж. Фокс получил награду имени Джина Хершолта, которую Американская киноакадемия вручает за индивидуальный вклад в дело гуманизма — фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона собрал более $1 млрд. При вручении награды ведущий церемонии заявил, что актер является ярчайшим примером того, как бороться и как жить.

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