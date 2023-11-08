Звезда «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни

Звезда серии фильмов « Назад в будущее », который на протяжении 32 лет страдает болезнью Паркинсона, также заявил, что испытания, через которые он прошел, научили его справляться с любыми трудностями.

«Однажды у меня кончится топливо. Однажды я просто скажу: "Я сегодня никуда не пойду". Мне 62 года. Конечно, если бы я скончался завтра, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. И поэтому нет, я этого не боюсь», — сказал 62-летний Джей Фокс.