Звезда «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни

Американский актер Майкл Дж.Фокс признался в готовности уйти из жизни. Об этом пишет издание Closer.
Звезда серии фильмов «Назад в будущее», который на протяжении 32 лет страдает болезнью Паркинсона, также заявил, что испытания, через которые он прошел, научили его справляться с любыми трудностями.
«Однажды у меня кончится топливо. Однажды я просто скажу: "Я сегодня никуда не пойду". Мне 62 года. Конечно, если бы я скончался завтра, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. И поэтому нет, я этого не боюсь», — сказал 62-летний Джей Фокс.
Напомним, в ноябре 2022 года Майкл Дж. Фокс получил награду имени Джина Хершолта, которую Американская киноакадемия вручает за индивидуальный вклад в дело гуманизма — фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона собрал более $1 млрд. При вручении награды ведущий церемонии заявил, что актер является ярчайшим примером того, как бороться и как жить.