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19 февраля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA

Знаменитости на красной дорожке и триумф «Оппенгеймера»: смотрите фоторепортаж с престижной кинопремии BAFTA
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фотографий
28
фотографий
28
фотографий

18 февраля в Лондоне состоялась 77-я церемония вручения наград премии BAFTA. Красную дорожку мероприятия посетили Эмма Стоун, Марго Робби, Дэвид Бекхэм, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл, а также принц Уильям, впервые с 2016 года появившийся на церемонии премии без супруги Кейт Миддлтон.

Триумф «Оппенгеймера», «Барби» без наград

Больше всего наград от Британской академии кино и телевизионных искусств досталось картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер», отмеченной в семи категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» (Киллиан Мерфи) и «Лучший актер второго плана» (Роберт Дауни-мл.).

На втором месте по количеству наград оказалась лента Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», победившая в пяти номинациях. Исполнительница главной роли Эмма Стоун была признана лучшей актрисой. Также в актерских номинациях были отмечены Давайн Джой Рэндольф (лучшая женская роль второго плана в «Оставленных») и Мия МакКенна-Брюс как «Лучшая восходящая звезда» за работу в фильме «Как заниматься сексом».

Лучшим британским фильмом признали драму Джонатана Глейзера «Зона интересов». Приз за лучший оригинальный сценарий достался ленте «Анатомия падения», а за адаптированный — «Американскому чтиву». Лучшим анимационным фильмом стала работа японского классика Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

Фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Маэстро» Брэдли Купера члены Британской киноакадемии оставили без наград. Любопытно, что обе ленты претендуют на победу в семи категориях на предстоящей премии «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе 11 марта.

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