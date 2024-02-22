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22 февраля 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Любовь и бульоны: в чем прелесть «вкусной» мелодрамы с Жюльет Бинош

В прокате — «Рецепт любви», французская драма об отношениях двух поваров, в которой очень много (и необычайно красиво) готовят, едят и, конечно, любят. Фильм называют одним из лучших за прошлый год. Рассказываем, что в нем особенного

О чем фильм «Рецепт любви»

Франция 80-х годов позапрошлого века, на пике своего развития — до изобретения кино еще десять лет, процветают искусства, науки и, конечно, кулинария. Прекрасным сельским утром Эжени собирает во дворе особняка кулинара Додена овощи для завтрака. Она живет в его доме уже двадцать лет, их связывает общая профессия — кулинария, и общая страсть — тоже кулинария.

Во время загрузки произошла ошибка.

Совместная работа и творчество сделали их необыкновенно близкими друг другу людьми. Вот только Додену, чья жизнь уже, как он говорит, «вступила в осень», мало лишь духовной связи.

Зачем смотреть

Это необыкновенно интригующая и красивая история любви взрослых, талантливых и глубоких людей. Обсуждая философию своих блюд, герои приводят зрителя к новому пониманию природы вещей и отношений.

«Рецепт любви» — гимн французской кухне и самый французский по духу фильм за последние годы (любопытно, что режиссером выступил вьетнамец Чан Ань Хунг, с детства живущий во Франции). И, кроме того, это убедительный фильм о мире, который кажется теперь потерянным раем Европы.

Пристальное внимание к процессу приготовления пищи и сложным рецептам (на перечисление составляющих одного лишь соуса может не хватить никаких пальцев) поначалу кажется каким-то воспеванием изощренного чревоугодия. Но затем мы видим, как все эти детали соединяются в сложном блюде, раскрывающемся как симфония, где все инструменты звучат выраженно и слитно одновременно. Не просто вкусная еда — но произведение искусства, как музыка или живопись, заставляющее героиню, пробующую суп, расплакаться от нахлынувших чувств.

Рецепт любви
2023/Франция18+драмамелодрамаисторический
Моя оценка

Но главным инструментом повара оказывается время. Есть мнение, что времени не существует как чего-то, в чем можно перемещаться, словно по дороге, оно никуда не приходит и не уходит. Время — просто способ восприятия изменчивости материи. Кулинар, соединяя разнородные элементы, дает им время измениться, иногда под воздействием температуры или других факторов. То же происходит и с людьми, время меняет их, отношения создаются и разрушаются.

Исполнителей главных ролей Жюльет Бинош и Бенуа Мажимеля в жизни связывал роман, у них есть общая дочь. Однако Мажимель почти разрушил свою жизнь алкоголем и наркотиками. Но сумел победить, и перед нами — его очередной профессиональный и человеческий триумф. Объясняется ли экранная химия между персонажами только их мастерством, или тут есть нечто иное, каждый зритель может решить для себя сам.

Почему можно не смотреть

Это фильм для взрослых, но не в пошлом смысле, как обычно принято понимать данное выражение. Отношения и страсти людей в возрасте Эжени и Додена скучны и непонятны молодым. Так же, как изысканная кулинария может быть непонятна тем, кто предпочитает фастфуд.

Для того, чтобы завоевать широкую, и тем более молодежную аудиторию, этому элегантному и вдумчивому фильму не хватает страстей, динамики и прямолинейного юмора.

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