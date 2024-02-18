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18 февраля 2024, новость

«Просто красавчик»: Агата Муцениеце вступилась за Кологривого

Актриса заявила, что ей нравится искренность Никиты Кологривого

Актриса Агата Муцениеце назвала своего коллегу по фильму «Я — Медведь» Никиту Кологривого талантливым человеком и хорошим актером. Своим мнением артистка поделилась на VK-шоу «Кстати».

«Вообще считаю, что он просто красавчик. Мне нравится, что Никита не старается показаться каким-то удобным для людей, он говорит то, что думает», — заявила звезда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она обратилась к комикам с фразой: «На самом деле, что вы смеетесь», — после того, как Гарик Харламов иронично назвал Кологривого светилом российского кинематографа. Он пошутил, что Муцениеце удалось сняться со звездой, а не актером «средней паршивости» Аль Пачино, «не сыгравшим ни одной роли» Робертом Де Ниро или «так себе» Джеком Николсоном.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на Первом канале с Александром Гордоном.

В январе Кологривый заявлял, что предлагал режиссеру Тимуру Бекмамбетову отправить его на съемки в Голливуд, чтобы он показал зарубежным артистам, как работают профессионалы.

Ранее Кологривый подтвердил, что сыграет Жириновского в фильме о политике.

Стоит ли смотреть новую комедию с Кологривым про медвежонка?

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