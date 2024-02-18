Кологривый подтвердил, что сыграет Жириновского в фильме о политике

Никита Кологривый на съемках сериала «Макс и Гусь» | Источник: Алексей Молчановский

Актер Никита Кологривый сообщил, что сыграет политика Владимира Жириновского в предстоящем биографическом фильме об экс-главе ЛДПР. Видео встречи актера с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким публикует NEWS.ru.

«Все гадают и боятся, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу, что не только сыграю, но сделаю это лучше любого артиста в этой стране. Я докажу вам это и покажу», — торжественно объявил актер.

В начале февраля Слуцкий рассказывал, что партия планирует снять игровой фильм о Жириновском как об одном из ключевых политических деятелей современной России. По словам политика, фильм поможет россиянам оценить жизненный путь Жириновского. Режиссером выступит Александр Баранов («Елки 2»). 2 февраля сообщалось о разработке сценария к фильму.