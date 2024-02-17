Джей Ло проговорилась о насилии в отношениях в новом фильме

Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопез проговорилась о партнерском насилии в новом музыкальном фильме «This Is Me … Now», который вышел на Prime Video. Об этом пишет портал Variety.

В музыкальном фильме представлены песни с первого студийного альбома Джей Ло за десять лет. В анонсе фильма утверждается, что певица показала «путь к любви собственными глазами», в видео вошли танцевальные и игровые номера.

В одном из танцевальных номеров, пережив болезненный разрыв (здесь зрители увидели намек на расставание с Беном Аффлеком), певица находит новые отношения. Она танцует с мужчиной в стеклянном доме, и он начинает вести себя агрессивно, а после бьет ее по лицу. Дом обрушивается, а Лопес восклицает: «К черту Весы!».

Когда Лопес задали вопрос о том, чем вдохновлен этот номер, она ответила уклончиво.

«Идея стеклянного дома — это о том, как мы попадаем в токсичные отношения. Из прошлого за вами тянется травма, паттерны, которые вы и сами пока не понимаете. И вот вы идете на такие компромиссы в отношениях, о которых даже не догадывались, разрешаете людям обращаться с вами так, как никогда бы не подумали, что разрешите. И, конечно, со мной такое случалось», — заявила она.

В своих мемуарах 2014 года «Настоящая любовь» Лопез уже рассказывала, что была в абьюзивных отношениях, однако подчеркивала, что физического насилия партнер не проявлял.

Напомним, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек встречались в начале нулевых и даже собирались сыграть свадьбу, но незадолго до церемонии расстались. Они воссоединились лишь в 2021 году, а летом 2022 сыграли свадьбу.