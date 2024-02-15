Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек посетили премьерный показ картины «Это я… сейчас: История любви» в Лос-Анджелесе. На красную дорожку супруги вышли вместе и с радостью обнимались и целовались, позируя фотографам.
Для светского выхода актриса выбрала платье в пол, состоящее из черного бархатного боди и полупрозрачной пышной юбки, декорированной стразами, а ее муж — классический черный костюм.
Новый фильм режиссера Дэйва Мейерса расскажет о творческом пути Лопез и ее отношениях с мужчинами. В картине также будет показана история любви звезды с ее нынешним мужем.
Отметим, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек встречались в начале нулевых и даже собирались сыграть свадьбу, но незадолго до церемонии расстались. Они воссоединились лишь в 2021 году, а летом 2022 сыграли свадьбу.
«Мне нужно было разобраться в себе, и ему пришлось разобраться в себе», — рассказала актриса в недавнем интервью изданию Variety о причинах расставания.
Фильм «Это я… сейчас: История любви» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 16 февраля. В этот же день звезда выпустит девятый студийный альбом This Is Me… Now.