Все звезды Голливуда и песик: как прошел вечер номинантов премии «Оскар 2024»

В 96-й раз Американская академия кинематографических искусств собрала голливудских звезд на традиционном вечере, посвященном претендентам на премию «Оскар 2024».

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Также на красной дорожке был замечен обладатель «Собачьей пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, пес Месси из «Анатомии падения».

<div id="vk_post_-48064554_43326"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43326", -48064554, 43326, '05DywY_aUlejbAaE05muX1XeNTvX'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

96-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 10 марта 2024 года, ее ведущим уже в четвертый раз станет Джимми Киммел.