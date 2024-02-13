Все звезды Голливуда и песик: как прошел вечер номинантов премии «Оскар 2024»

В 96-й раз Американская академия кинематографических искусств собрала голливудских звезд на традиционном вечере, посвященном претендентам на премию «Оскар 2024».
Ланч номинантов, состоявшийся 12 февраля в Беверли-Хиллз, посетили создатели и актеры главных фильмов года, среди которых — звезды «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Роберт Дауни-мл., сыгравшие в «Барби» Марго Робби и Райан Гослинг, номинированные за «Бедных-несчастных» Эмма Стоун и Марк Руффало, Кэри Маллиган и Брэдли Купер, снявшиеся в «Маэстро».
Также на красной дорожке был замечен обладатель «Собачьей пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, пес Месси из «Анатомии падения».
Среди фаворитов «Оскара» в этом году — биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», представленная в 13 категориях, лента Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», претендующая на 11 статуэток, и «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10 номинаций).
Всего за звание «Лучшего фильма» будут бороться десять картин — «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Оппенгеймер» Нолана, «Барби» Греты Гервиг, «Оставленные» Александра Пэйна, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Маэстро» Брэдли Купера, «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и «Американское чтиво» Корда Джефферсона.
96-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 10 марта 2024 года, ее ведущим уже в четвертый раз станет Джимми Киммел.