Александр Петров показал редкие кадры с женой

Актер Александр Петров показал поклонникам в соцсети редкие фотографии со своей возлюбленной Викторией Антоновой.
На одном из кадров Александр Петров и Виктория Антонова были запечатлены на выставке. Артист позировал фотографу в рубашке, пиджаке с атласными лацканами, широких брюках и очках. Петров дополнил свой образ длинной цепочкой с кулоном. Виктория Антонова была одета в мини-платье с кружевными вставками. Влюбленные улыбались и обнимали друг друга.
В сентябре прошлого года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).
В январе стало известно, сколько Александр Петров зарабатывает за смену в кино. Гонорар актера может достигать 700 тысяч рублей. Помимо работы в театре и кино, Петров зарабатывает на рекламных контрактах, однако стоимость услуг артиста неизвестна.