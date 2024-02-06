Александр Петров показал редкие кадры с женой

Актер Александр Петров показал поклонникам в соцсети редкие фотографии со своей возлюбленной Викторией Антоновой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239953&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из кадров Александр Петров и Виктория Антонова были запечатлены на выставке. Артист позировал фотографу в рубашке, пиджаке с атласными лацканами, широких брюках и очках. Петров дополнил свой образ длинной цепочкой с кулоном. Виктория Антонова была одета в мини-платье с кружевными вставками. Влюбленные улыбались и обнимали друг друга.

В сентябре прошлого года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).