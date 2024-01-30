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30 января 2024, новость

Стало известно, насколько гонорар Петрова больше, чем у коллег

СМИ раскрыли, сколько зарабатывает актер в театре
Александр Петров в «Шоу Воли»
Александр Петров в «Шоу Воли»

Заработок актера Александра Петрова в Театре им. Ермоловой примерно в 30 раз больше, чем у его коллег. Об этом сообщает kp.ru.

Издание подчеркивает, что артист занят в детском спектакле «Петя и волк», за участие в котором Петров максимально заработал 100 тыс. рублей. Его коллеги, артисты высшей категории, получают плюс-минус 32 тыс. в месяц, а также 10% от оклада дополнительно за каждый выход в спектакле.

Издание предполагает, что в контракте звезды «Текста» прописаны особые условия, которые оформлены в виде премий. Эта практика, подчеркивает kp.ru, впервые применялась к Олегу Меньшикову — артист получал примерно 200 тыс. рублей за спектакль.

Ранее сообщалось, что Александр Петров получает от полумиллиона рублей за смену в кино. Гонорар актера на съемках может достигать 700 тысяч рублей. Помимо работы в театре и кино, Петров зарабатывает на рекламных контрактах, однако стоимость услуг актера неизвестна.

25 января Александру Петрову исполнилось 35 лет. С днем рождения актера поздравил Филипп Киркоров.

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