Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей

Фильм « Мастер и Маргарита » заработал в прокате более миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кинолента в прокате 12 дней. Уточняется, что это четвертый российский релиз в 2024 году, преодолевший такую отметку — ранее этот порог перешагнули фильмы «Бременские музыканты», «Холоп 2» и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли».