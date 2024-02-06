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6 февраля 2024, новость

Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей

Картина стала четвертым российским релизом в 2024 году, преодолевшим такую отметку

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате более миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Кинолента в прокате 12 дней. Уточняется, что это четвертый российский релиз в 2024 году, преодолевший такую отметку — ранее этот порог перешагнули фильмы «Бременские музыканты», «Холоп 2» и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли».

«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль.

Ранее Евгений Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Бременские музыканты
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