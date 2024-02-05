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5 февраля 2024, новость

Названы самые популярные у российских пиратов фильмы

Эксперты представили список фильмов с самым большим количеством нелегальных копий в рунете
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе 2024 года стал «Создатель». Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T.

Фантастический боевик режиссера Гарета Эдвардса, занявший первое место в списке, вышел в прокат осенью 2023 года. В тройку самых популярных у пиратов картин также попали комедия «Иван Васильевич меняет все!» производства телеканала ТНТ и фантастическая драма «Герой наших снов» режиссера Кристоффера Боргли с актером Николасом Кейджем.

В топ-10 картин вошли «Воздушное ограбление», «Общество снега», «Аквамен и потерянное царство», «Вонка», «Крайне опасен», «Большая гонка. Ауди против Лянчи» и «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня».

В компании отметили, что предоставляют список фильмов с самым большим количеством нелегальных копий в рунете по состоянию на январь 2024 года. Количество копий не напрямую указывает на число просмотров, однако позволяет делать выводы о спросе на картину у аудитории, пояснили в F.A.С.С.T.

Напомним, что в декабре 2023 года проект Кино Mail.ru представил ежегодный зрительский рейтинг лучших фильмов, сериалов и актеров.

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