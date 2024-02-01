Фильм на вечер: комедия, в которой Гузеева и Харламов меняются телами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355334&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ольга Николаевна управляет отделом ЖКХ и привыкла командовать не только на работе, но и дома. Единственный, кто позволяет себе ей не подчиняться, — это зять-неудачник Виктор. И в канун Нового года их конфликт, вышедший из-под контроля, оборачивается фантастически неожиданными последствиями.

Наутро Ольга Николаевна и Виктор просыпаются в телах друг друга. В отчаянной попытке вернуть свои жизни обратно зять и теща вынуждены заглушить в себе ненависть и постараться прийти ко взаимопониманию.

Авторы «Тещи» решили использовать шуточное противостояние Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова, записывавшего юмористические ролики о ведущей шоу «Давай поженимся!», — неудивительно, что на экране между актерами возникает такая убедительная «химия».

В итоге эксцентрическая комедия кажется воплощением всех расхожих анекдотов про тещу, но на деле оказывается душевным фильмом о сложностях в коммуникации разных поколений, с живыми, забавными и узнаваемыми персонажами и ситуациями.