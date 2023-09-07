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Теща

20231 ч. 38 мин.комедиясемейный

Сюжет фильма:

Ольга Николаевна — волевая мать семейства, привыкшая командовать не только дома, но и на работе. Единственный, кто позволяет себе ей не подчиняться, — ее зать. Но однажды на семейном празднике их противостояние выходит из-под контроля. Шквал взаимных претензий превращается в ураган, и конфликт оборачивается масштабными последствиями.

«Теща» — эксцентрическая семейная комедия с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым.

Режиссер
Аскар Узабаев
В ролях
Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Анна Уколова, Толепберген Байсакалов, Жаныл Асанбекова, Ёла Санько, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Михаил Павлик, Юрий Скулябин, Михаил Тарабукин, Елена Бирюкова, Галина Стаханова, Мария Столярова
Страна
Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
Кадры12
12
фотографий
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