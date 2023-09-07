Ольга Николаевна — волевая мать семейства, привыкшая командовать не только дома, но и на работе. Единственный, кто позволяет себе ей не подчиняться, — ее зать. Но однажды на семейном празднике их противостояние выходит из-под контроля. Шквал взаимных претензий превращается в ураган, и конфликт оборачивается масштабными последствиями.

«Теща» — эксцентрическая семейная комедия с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым.