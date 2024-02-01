Ефремов может скоро выйти из тюрьмы по УДО

Актер Михаил Ефремов сможет подать заявку о выходе из тюрьмы по УДО через полтора-два месяца. Об этом актер Иван Охлобыстин рассказал Telegram-каналу Shot.
«Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня. Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. <...> Будем молиться», — заявил артист.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.
Напомним, ранее Охлобыстин сообщил об ухудшении здоровья Ефремова.