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6 декабря 2023, новость

Фильм с Гузеевой и Харламовым лидирует в прокате

Комедия «Теща» обошла сказку «По щучьему велению»
Кадр из фильма «Теща»
Кадр из фильма «Теща»

Фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым оказался в лидерах российского бокс-офиса в первую неделю проката, показав четвертый лучший старт среди отечественных релизов этого года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина стартовала с кассой 211 млн рублей. Лента вышла в широком прокате 30 ноября. По сюжету героиня Ольга Николаевна — главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. В ролях — Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья СамбурскаяАлександр ЛыковМарк БогатыревНикита Тарасов. Режиссерское кресло занял Аскар Узабаев.

На втором месте оказался фильм с Никитой Кологривым «По щучьему велению» в главной роли — он собрал на шестой неделе проката чуть больше 75 млн рублей. Киносказка продержалась в лидерах проката пять недель и собрала всего 2,329 млрд рублей. Таким образом картина оказалась в четверке лидеров по кассовых сборам среди всех российских фильмов в современной истории.

Третью строчку занял пиратский релиз — научно-фантастический боевик «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» заработал 41 млн рублей.

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