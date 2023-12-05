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5 декабря 2023, новость

Джулия Робертс высказалась о смерти Мэттью Перри

В 90-х у актеров был непродолжительный роман
Джулия Робертс
Джулия Робертс | Источник: Legion-Media.ru

Джулия Робертс, презентуя свой новый фильм «Оставь мир позади», ответила на вопросы журналистов и высказалась о смерти Мэттью Перри. Голливудский актер ушел из жизни в конце октября, утонув в собственном джакузи.

«Его смерть в таком молодом возрасте просто душераздирающая. Я думаю, вы знаете, это помогает нам всем ценить то, что у нас есть, и продолжать двигаться в правильном направлении, насколько это возможно», — отметила Робертс.

Она также вспомнила, как в середине 90-х годов появилась в эпизодической роли в культовом сериале «Друзья». Тогда звезда кино сыграла школьную подругу героя Перри. «Они все были так мне рады, это было действительно веселое время», — рассказала 56-летняя актриса об участии в проекте.

Перри же в своей автобиографии «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» признавался, что был рад поработать с Робертс. К тому же у него появилась возможность дарить ей охапки роз. После совместных съемок у актеров начался роман, который длился всего несколько месяцев. Инициатором расставания стал Мэттью Перри, так как не считал себя достаточно хорошим для такой девушки.

«Два месяца спустя я остался один. Встречи с Джулией Робертс были для меня слишком тяжелым испытанием. Я был постоянно уверен, что она собирается расстаться со мной. Почему бы и нет? Мне было недостаточно, я был сломан, нелюбим. Я не хотел столкнуться с неизбежной агонией после того, как я ее потеряю, поэтому я расстался с красивой и блестящей Джулией Робертс», — писал Перри.

Как ранее рассказывали авторы ситкома, сняться в серии «Эпизод после Суперкубка» Робертс убедил сам Мэттью Перри.  

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