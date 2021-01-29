Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»

Авторы ситкома «Друзья» вспомнили, как Мэттью Перри убедил Джулию Робертс принять участие в съемках комедийного шоу. Звезда «Красотки» появилась в серии «Эпизод после Суперкубка», которой в 2021 году исполнилось 25 лет. Робертс сыграла бывшую одноклассницу Чендлера — героя Перри. Один из создателей ситкома Кевин Брайт рассказал изданию The Hollywood Reporter:
Мэттью попросил Джулию сняться в эпизоде. Она сказала: «Хорошо, но только если ты напишешь мне статью о квантовой физике». Я так понял, Мэттью написал эту статью и отправил ей по факсу на следующий день.
По данным прессы, Перри и Робертс встречались некоторое время до и после ее съемок в «Друзьях».
Сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком, который рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке, стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу. Главные роли, помимо Перри, исполнили Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер. В 2020 году звезды шоу должны были воссоединиться на съемках специального эпизода, однако работу над выпуском пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.