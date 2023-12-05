Умер актер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

На 78-м году жизни умер советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов. Об этом написал Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в социальной сети.
Кустов сыграл роль мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года.
Артист родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт.
Ранее стало известно, что актер Михаил Боярский, сыгравший в фильме Юнгвальд-Хинкевича главную роль, был госпитализирован в больницу с инфарктом. 4 ноября актера выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.