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5 декабря 2023, новость

Умер актер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

На 78-м году жизни умер актер Сергей Кустов

На 78-м году жизни умер советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов. Об этом написал Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в социальной сети.

Кустов сыграл роль мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

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Артист родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт.

Ранее стало известно, что актер Михаил Боярский, сыгравший в фильме Юнгвальд-Хинкевича главную роль, был госпитализирован в больницу с инфарктом. 4 ноября актера выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

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