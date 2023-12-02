Матвеев в страшном гриме, дочь Абдулова в кино: новости недели

У Машкова — юбилей, у Боярского — инфаркт

27 ноября Владимир Машков отметил юбилей — ему исполнилось 60 лет. Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова отметил день рождения на работе, репетируя спектакль «Атом Солнца», посвященный Олегу Павловичу. Премьера постановки состоялась 28 ноября.

Михаила Боярского на этой неделе госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом. Врачи смогли стабилизировать состояние 73-летнего актера, его перевели из реанимации в обычную палату. Театр имени Ленсовета отменил запланированные постановки с участием артиста.

Максим Матвеев напугал поклонников кадрами со съемок

Некоторые поклонники решили, что его героя слишком состарили, но другие нашли этому объяснение. Дело в том, что Влад Вихров 20 лет провел на урановых рудниках в Красноярском крае.

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Максим Матвеев впервые сыграл роль маньяка в сериале «Мосгаз» в 2012 году. Его герой проникал в дома людей, представляясь сотрудником Мосгаза, и убивал их.

Дебюты дочерей Харламова, Цыганова, Абдулова

Гарик Харламов с дочерью Анастасией

Гарик Харламов вместе с девятилетней дочерью Анастасией, рожденной в браке с актрисой Кристиной Асмус, посетил премьеру мультфильма «Кентервильское привидение», который выйдет в прокат 7 декабря. Известно, что ведущий Comedy Club озвучил привидение Саймона.

Также звездного отца на красной дорожке поддержала Полина Цыганова, старшая дочь актера Евгения Цыганова. Они вместе появились на премьере картины «Блондинка», где Цыганов сыграл одну из главных ролей. Артист не так часто посещает светские мероприятия, тем более с детьми, поэтому его выход с 18-летней дочерью многих удивил.

Евгений Цыганов с дочерью Полиной

Кроме того, на этой неделе Евгения Абдулова, дочь известного советского актера Александра Абдулова, представила фильм «Баба Мороз и тайна Нового Года», в котором сыграла главную роль. В беседе с журналистами она призналась, что очень скучает по папе, и рассказала о своих планах на будущее. Так, 16-летняя Евгения сообщила, что после окончания школы планирует поступать во ВГИК на режиссерский факультет. Она попросила не сравнивать ее со знаменитым отцом, потому что у них разный творческий путь.

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Первый трейлер «Онегина»

Создатели картины «Онегин», в основу которой лег сюжет романа в стихах А.С. Пушкина, во главе с режиссером Сариком Андреасяном презентовали первый трейлер и раскрыли имена актеров, исполнивших главные роли.

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Известно, что съемки проходили в Санкт-Петербурге, и специально для проекта были построены несколько улиц. В широкий прокат «Онегин» Андреасяна выйдет 7 марта 2024 года.

Главные светские события недели: премьера фильма «Теща» и премия «Золотой граммофон»

На этой неделе в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Теща» режиссера Аскара Узабаева. Комедию представили исполнители главных ролей — Лариса Гузеева и Гарик Харламов, которые вместе вышли на красную дорожку, а также Настасья Самбурская, Никита Тарасов, Александр Лыков и другие.

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Гостями премьеры также стали Филипп Киркоров, Елена Север, Елена Борщева и многие другие звезды.

По сюжету, Ольга Николаевна (ее сыграла Лариса Гузеева) не одобряет выбор дочери (Настасья Самбурская) и постоянно ссорится с зятем (Гарик Харламов). Между тещей и зятем происходит серьезная ссора, после которой они удивительным образом меняются телами. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, героям придется не только пройти через испытания, но и наконец-то понять и принять друг друга.

А в «Крокус Сити Холле» прошла ежегодная XXVIII церемония вручения премии «Золотой граммофон». Награды за лучшие музыкальные композиции года забрали популярные звезды российской эстрады, среди которых были Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина и многие другие — всего более 20 артистов.

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