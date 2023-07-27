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Блондинка

2023мелодрамакомедия

Сюжет фильма:

27-летняя Ирина живет в Санкт-Петербурге, играет в маленьком театре и работает уборщицей, чтобы как-то выживать. У Иры роман с режиссером по имени Лев, в его новой постановке «Чайки» она репетирует роль Нины Заречной. Но театр, задолжавший арендную плату, оказывается на грани закрытия. Ира пытается помочь Льву, который, кажется, уже не любит ее.

«Блондинка» — лирическая комедия с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым по мотивам пьесы Александра Володина.

Режиссер
Павел Мирзоев
В ролях
Дарья Жовнер, Евгений Цыганов, Юлия Марченко, Федор Федотов, Алена Долгоненко, Александра Хромова, Игорь Угаров, Анна Арефьева, Иван Чигасов, Эра Зиганшина, Геннадий Смирнов, Арсений Мыцык, Серафима Красникова, Максим Стоянов
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры4
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