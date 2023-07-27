27-летняя Ирина живет в Санкт-Петербурге, играет в маленьком театре и работает уборщицей, чтобы как-то выживать. У Иры роман с режиссером по имени Лев, в его новой постановке «Чайки» она репетирует роль Нины Заречной. Но театр, задолжавший арендную плату, оказывается на грани закрытия. Ира пытается помочь Льву, который, кажется, уже не любит ее.

«Блондинка» — лирическая комедия с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым по мотивам пьесы Александра Володина.