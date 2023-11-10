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Баба Мороз и тайна Нового Года (2023)

2023комедия

Сюжет фильма «Баба Мороз и тайна Нового Года»

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Больше ста лет назад Баба Мороз лишилась своей магической силы, когда взрослые совсем перестали в нее верить, и теперь она простая домохозяйка. Но ее жизнь меняется благодаря мужу, Деду Морозу, чья сила поддерживается неизменной верой детей. Дед Мороз помогает маленькой Полине и ее старшей сестре Вике узнать секрет Бабы Мороз и поверить в нее.

«Баба Мороз и тайна Нового Года» — новогодняя комедия о любви и вере в друг друга с Юлией Александровой в главной роли.

Режиссер

Андрей Богатырев

В ролях

Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Полина Айнутдинова, Виктор Бычков, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева, Валерий Афанасьев, Андрей Богатырев, Андрей Щепочкин, Айсурат Шаманова, Нил Бугаев

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

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