Баба Мороз и тайна Нового Года (2023)

Больше ста лет назад Баба Мороз лишилась своей магической силы, когда взрослые совсем перестали в нее верить, и теперь она простая домохозяйка. Но ее жизнь меняется благодаря мужу, Деду Морозу, чья сила поддерживается неизменной верой детей. Дед Мороз помогает маленькой Полине и ее старшей сестре Вике узнать секрет Бабы Мороз и поверить в нее.

«Баба Мороз и тайна Нового Года» — новогодняя комедия о любви и вере в друг друга с Юлией Александровой в главной роли.