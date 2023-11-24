Ефремов запретил Охлобыстину публично поздравлять его с 60-летием

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что коллега Михаил Ефремов запретил ему публично поздравлять его с юбилеем.
Охлобыстин рассказал, что очень хотел поздравить Ефремова с 60-летием, но тот не разрешил ему это открыто делать. По словам актера, коллега боится, что такое поведение может повлиять на его условно-досрочное освобождение. Артист отметил, что в колонии к Ефремову относятся хорошо, и тот работает «как вол».
«Он старается… Молимся. Мы никак не можем на это повлиять», — рассказал актер.
Охлобыстин назвал Ефремова совестливым человеком, однако не стал отрицать пристрастие коллеги к алкоголю. Звезда «Интернов» отметил, что любовь к спиртному не мешала актеру в работе.
«А как только он связался с демонами, которые делали “Гражданин поэт”, все и случилось. Его окружение сделало все для того, чтобы он упал», — заявил артист.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Актер был осужден на 7,5 года колонии.
Напомним, в начале ноября сообщалось, что на свой юбилей Ефремов загадает желание получить условно-досрочное освобождение (УДО). Как рассказала в мае жена актера Софья Кругликова, он получит шанс досрочно выйти из колонии только в марте 2024 года.