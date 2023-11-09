Раскрыто желание находящегося в колонии Ефремова на юбилей

Актер Михаил Ефремов , который отбывает наказание в колонии под Белгородом, загадает на юбилей желание получить условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом пишет kp.ru.

Ефремов отметит 60-летие 10 ноября. По данным издания, поклонники и друзья решили поздравить артиста, отправив ему рукописные послания. Также для актера заказали торт через ФСИН-магазин.

Отмечается, что на юбилей Ефремов созвонится со всей семьей. «Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — это его собственные терзания», — раскрыл изданию российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин.