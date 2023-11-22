Устроивший пьяный дебош актер фильма «Домовой» раскаялся в содеянном

Сергей Чирков

Российский актер и звезда фильма «Домовой» Сергей Чирков, который устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц», раскаялся в содеянном. Видео с извинениями артиста публикует канал «360».

«Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за свое поведение, места себе не нахожу. Всегда ваш, Домовой», — сказал актер, попросив не судить его строго, так как он и так «съел себя весь».

Чирков отметил, что также планирует извиниться перед организаторами и родителями конкурсантов.

В качестве причины случившегося актер назвал стечение обстоятельств и свою безалаберность. По данным канала, на Чиркова будет составлен протокол за мелкое хулиганство, ему грозит 15 суток ареста.