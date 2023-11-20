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20 ноября 2023, новость

Звезда фильма «Домовой» устроил дебош на молодежном конкурсе

Организаторам пришлось закрыть Сергея Чиркова в служебном помещении
Сергей Чирков
Сергей Чирков

Российский актер и звезда фильма «Домовой» Сергей Чирков устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц» в Обнинске и чуть не сорвал мероприятие. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 39-летний артист, будучи в нетрезвом состоянии, осыпал нецензурной бранью участников конкурса, лежал на полу сцены, курил на площадке, а также угрожал снимавшим его на телефон людям и ругался с ними. После этого Чиркова закрыли в служебном помещении, где он спустя время пришел в себя.

Позже актер вышел на сцену, наградил победителей соревнования и покинул площадку.

По данным издания, Чирков посетил «Энергию улиц» в качестве приглашенной звезды абсолютно бесплатно.

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