Звезда фильма «Домовой» устроил дебош на молодежном конкурсе

Российский актер и звезда фильма « Домовой » Сергей Чирков устроил пьяный дебош на молодежном конкурсе «Энергия улиц» в Обнинске и чуть не сорвал мероприятие. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 39-летний артист, будучи в нетрезвом состоянии, осыпал нецензурной бранью участников конкурса, лежал на полу сцены, курил на площадке, а также угрожал снимавшим его на телефон людям и ругался с ними. После этого Чиркова закрыли в служебном помещении, где он спустя время пришел в себя.