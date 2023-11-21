Российский сериал с Павлом Табаковым признали лучшим на фестивале в США

Российский фантастический сериал 2022 года «Суперпозиция», главную роль в котором исполнил актер Павел Табаков, получил четыре награды на фестивале Baltimore Next Media Web Fest в США. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Издание подчеркивает, что, помимо прочего, шоу удостоилось приза за лучший фантастический сериал. Его также отметили в категориях «Лучший сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший актерский состав».
По сюжету, главный герой пытается найти своего отца — пропавшего профессора квантовой физики. Во время поисков он узнает, что отец доказал существование мультивселенной, и в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.
В России премьера «Суперпозиции» состоялась 10 ноября 2022 года на онлайн-платформах. Помимо Табакова в сериале снялись Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко. Режиссером проекта выступил Вадим Валиуллин.
Продюсируемая Сергеем Шнуровым группа «Зоя» записала саундтрек. При этом вокалистка коллектива дебютировала в проекте как актриса.