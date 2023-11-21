Наверх
21 ноября 2023, новость

Российский сериал с Павлом Табаковым признали лучшим на фестивале в США

Сериал «Суперпозиция» получил четыре награды
Во время загрузки произошла ошибка.

Российский фантастический сериал 2022 года «Суперпозиция», главную роль в котором исполнил актер Павел Табаков, получил четыре награды на фестивале Baltimore Next Media Web Fest в США. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание подчеркивает, что, помимо прочего, шоу удостоилось приза за лучший фантастический сериал. Его также отметили в категориях «Лучший сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший актерский состав».

По сюжету, главный герой пытается найти своего отца — пропавшего профессора квантовой физики. Во время поисков он узнает, что отец доказал существование мультивселенной, и в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.

В России премьера «Суперпозиции» состоялась 10 ноября 2022 года на онлайн-платформах. Помимо Табакова в сериале снялись Константин ЛавроненкоМарина Зудина и Лукерья Ильяшенко. Режиссером проекта выступил Вадим Валиуллин.

Продюсируемая Сергеем Шнуровым группа «Зоя» записала саундтрек. При этом вокалистка коллектива дебютировала в проекте как актриса.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456355559
Аквамен и потерянное царство
Тизер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Наполеон»
Наполеон
Трейлер №3 (англ.)
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил» (1 сезон)
Ходячие мертвецы: Выжившие
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Триггер. Фильм»
Триггер. Фильм
Трейлер
Артур — ты король
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Что, если?..» (2 сезон)
Что, если?..
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Моя жена – киллер»
Моя жена – киллер
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»
Побег из курятника 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь