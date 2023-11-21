Российский сериал с Павлом Табаковым признали лучшим на фестивале в США

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456343060&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский фантастический сериал 2022 года «Суперпозиция», главную роль в котором исполнил актер Павел Табаков, получил четыре награды на фестивале Baltimore Next Media Web Fest в США. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание подчеркивает, что, помимо прочего, шоу удостоилось приза за лучший фантастический сериал. Его также отметили в категориях «Лучший сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший актерский состав».

По сюжету, главный герой пытается найти своего отца — пропавшего профессора квантовой физики. Во время поисков он узнает, что отец доказал существование мультивселенной, и в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.

В России премьера «Суперпозиции» состоялась 10 ноября 2022 года на онлайн-платформах. Помимо Табакова в сериале снялись Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко. Режиссером проекта выступил Вадим Валиуллин.