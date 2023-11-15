Федор Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино

Федор Бондарчук

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал ТАСС, что российская киноотрасль сейчас испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества киносъемок.

По его словам, компании Art Pictures Studio и «НМГ студия» сотрудничают с настоящими профи своего дела — Жорой Крыжовниковым, Андреем Золотаревым, Олегом Маловичко.

«Но талантливых авторов не бывает много», — ответил Бондарчук на вопрос, много ли одаренных режиссеров сейчас в стране и есть ли кадровый голод.

Режиссер добавил, что в настоящее время проблема стоит особенно остро из-за беспрецедентно большого количества проектов. Бондарчук отметил, что так как все заняты в проектах, более того, на годы вперед, кадровый голод чувствуется.

Говоря о том, каких фильмов сейчас не хватает, продюсер обратил внимание, что многие авторы уже высказались по поводу сказок, но отечественной аудитории нужны не только они. По его словам, не хватает «хорошего, крепкого жанрового кино».