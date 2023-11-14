Петров, Аронова и молодые актеры в первом трейлере фильма «Лед 3»

Опубликован первый тизер-трейлер фильма «Лед 3» — финальной части полюбившейся зрителям франшизы с Александром Петровым в главной роли.

В новой картине актер вернулся к роли спортсмена Саши Горина, а Мария Аронова сыграла тренера Ирину Шаталину. К ним присоединились молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355499&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, дочь хоккеиста Александра Горина и фигуристки Надежды Лапшиной выросла и пошла по стопам мамы. Отец категорически возражает против того, чтобы дочь строила спортивную карьеру, но Надя мечтает выиграть «Кубок Льда», как когда-то ее родители, и втайне готовится к соревнованиям. А однажды она знакомится с хоккеистом Сергеем. Молодые люди влюбляются друг в друга, однако отец, желающий оградить дочь от ошибок, не верит в искренность чувств парня и разлучает влюбленных.

Режиссером фильма выступил Юрий Хмельницкий. По его словам, в третьей части франшизы создатели постарались сохранить «тональность сказки» и поработали над тем, чтобы музыкальные номера стали «продолжением актерского существования в кадре», чтобы они стали «двигателем истории, а не украшением».

В широкий прокат «Лед 3» выйдет, по традиции, в День влюбленных — 14 февраля 2024 года.