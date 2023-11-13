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13 ноября 2023, новость

Стало известно об ухудшении состояния 90-летнего Митты

Днем ранее к режиссеру приезжала скорая помощь, но от госпитализации он отказался
Александр Митта | Источник: PersonaStars

Раскрыто состояние госпитализированного 90-летнего российского режиссера Александра Митты, работавшего над фильмом «Экипаж» и сериалом «Граница: Таежный роман». Об этом пишет РИА «Новости».

«Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное», — сообщил сотрудник медицинского учреждения.

Накануне стало известно, что Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом днем ранее к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что режиссер болен пневмонией.

Напомним, что в июле 2023-го, по данным журналистов, ссылающихся на врачей, 90-летний Митта был госпитализирован

Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, наиболее известный по фильмам «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж», а также сериалу «Граница. Таежный роман».

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