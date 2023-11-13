Стало известно об ухудшении состояния 90-летнего Митты

Александр Митта | Источник: PersonaStars

Раскрыто состояние госпитализированного 90-летнего российского режиссера Александра Митты, работавшего над фильмом «Экипаж» и сериалом «Граница: Таежный роман». Об этом пишет РИА «Новости».

«Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное», — сообщил сотрудник медицинского учреждения.

Накануне стало известно, что Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Уточнялось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом днем ранее к кинодеятелю уже приезжала скорая помощь, но он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что режиссер болен пневмонией.

Напомним, что в июле 2023-го, по данным журналистов, ссылающихся на врачей, 90-летний Митта был госпитализирован.