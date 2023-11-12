90-летнему Александру Митте вызвали скорую помощь

Российскому режиссеру Александру Митте вызвали на дом скорую помощь из-за высокой температуры и затрудненного дыхания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что кинематографист болеет уже второй день, и ему диагностировали пневмонию. По приезде медики оказали ему первую помощь и настаивали на госпитализации, однако Митта отказался.
Напомним, что в июле 2023 по данным журналистов, ссылающихся на врачей, 90-летний Митта был госпитализирован.
Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, наиболее известный по фильмам «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж», а также сериалу «Граница. Таежный роман».