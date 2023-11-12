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12 ноября 2023, новость

90-летнему Александру Митте вызвали скорую помощь

Режиссер отказался от госпитализации
Александр Митта

Российскому режиссеру Александру Митте вызвали на дом скорую помощь из-за высокой температуры и затрудненного дыхания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что кинематографист болеет уже второй день, и ему диагностировали пневмонию. По приезде медики оказали ему первую помощь и настаивали на госпитализации, однако Митта отказался.

Напомним, что в июле 2023 по данным журналистов, ссылающихся на врачей, 90-летний Митта был госпитализирован

Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, наиболее известный по фильмам «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж», а также сериалу «Граница. Таежный роман».

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