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3 июля 2023, новость

СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию

По данным журналистов, ссылающихся на врачей, 90-летний постановщик был госпитализирован
Александр Митта | Источник: Fotodom.ru

Российский режиссер Александр Митта попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врачей.

«Он находится в реанимации», — сказали в больнице.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что 90-летний Александр Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию.

Baza также утверждала, что у Митты предварительно диагностирован инсульт и его госпитализируют в Боткинскую больницу.

Сын 90-летнего Митты Евгений Митта позже опроверг сообщения о частичном параличе у отца.

Александр Митта — автор фильмов «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж».

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