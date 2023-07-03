СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию

Российский режиссер Александр Митта попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врачей.
«Он находится в реанимации», — сказали в больнице.
Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что 90-летний Александр Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию.
Baza также утверждала, что у Митты предварительно диагностирован инсульт и его госпитализируют в Боткинскую больницу.
Сын 90-летнего Митты Евгений Митта позже опроверг сообщения о частичном параличе у отца.
Александр Митта — автор фильмов «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж».