СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию

Александр Митта | Источник: Fotodom.ru

Российский режиссер Александр Митта попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врачей.

«Он находится в реанимации», — сказали в больнице.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что 90-летний Александр Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию.

Baza также утверждала, что у Митты предварительно диагностирован инсульт и его госпитализируют в Боткинскую больницу.

Сын 90-летнего Митты Евгений Митта позже опроверг сообщения о частичном параличе у отца.