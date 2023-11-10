Премьеры «Дэдпула» и «Капитана Америки» перенесли из-за забастовки актеров

Киностудия Disney перенесла премьеры фильмов «Дэдпул 3», «Капитан Америка: Дивный новый мир» и «Блэйд» из-за окончившейся ранее забастовки актеров. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что третья часть франшизы «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом выйдет на экраны в июле следующего года, тогда как изначально было запланировано выпустить ее в мае.

Картина «Капитан Америка: Дивный новый мир» должна была выйти в июле 2024 года, но теперь премьера назначена на февраль 2025-го. Новая дата премьеры «Блэйда» — ноябрь 2025-го, а фильма о супергероях Marvel «Громовержцы» — июль 2025-го.