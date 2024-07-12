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Капитан Америка: Дивный новый мир

Капитан Америка: Дивный новый мир (2025)

Captain America: Brave New World

2025боевикприключенияфантастика

Сюжет фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»

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Четвертый фильм о Капитане Америке, в котором Стива Роджерса заменит Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки. Уилсон вошел в команду Мстителей как Сокол — герой без сверхспособностей, обученный ведению воздушного боя с использованием специально разработанного ранца с крыльями. После победы над Таносом Стив Роджерс передал Сэму щит и звание Капитана Америки, но официально он вступил в него лишь спустя полгода, сразившись с террористической группировкой «Разрушители флагов».

«Капитан Америка: Дивный новый мир» — фантастический боевик, основанный на комиксах Marvel, 35-й фильм «Кинематографической вселенной Marvel». Режиссером выступил Джулиус Она. Главные роли исполнили Энтони Маки, Харрисон Форд, Себастиан Стэн, Джанкарло Эспозито и другие. Дата выхода фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» в мире — 14 февраля 2025 года.

Режиссер

Джулиус Она

В ролях

Энтони Маки, Харрисон Форд, Тим Блейк Нельсон, Дэнни Рамирес, Карл Ламбли, Шира Хаас, Лив Тайлер, Себастиан Стэн, Соша Рокемор, Джанкарло Эспозито, Роза Салазар

Страна

США

Премьера

14 февраля 2025 (Мир)
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Трейлер

Кадры

6
Кадр из Капитан Америка: Дивный новый мир
Кадр из Капитан Америка: Дивный новый мир
Кадр из Капитан Америка: Дивный новый мир
Кадр из Капитан Америка: Дивный новый мир
Кадр из Капитан Америка: Дивный новый мир
Кадр из Капитан Америка: Дивный новый мир

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Капитан Америка: Дивный новый мир (Captain America: Brave New World, 2025): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Капитан Америка: Дивный новый мир. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Капитан Америка: Дивный новый мир, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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