Капитан Америка: Дивный новый мир (2025)

Четвертый фильм о Капитане Америке, в котором Стива Роджерса заменит Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки. Уилсон вошел в команду Мстителей как Сокол — герой без сверхспособностей, обученный ведению воздушного боя с использованием специально разработанного ранца с крыльями. После победы над Таносом Стив Роджерс передал Сэму щит и звание Капитана Америки, но официально он вступил в него лишь спустя полгода, сразившись с террористической группировкой «Разрушители флагов».

«Капитан Америка: Дивный новый мир» — фантастический боевик, основанный на комиксах Marvel, 35-й фильм «Кинематографической вселенной Marvel». Режиссером выступил Джулиус Она. Главные роли исполнили Энтони Маки, Харрисон Форд, Себастиан Стэн, Джанкарло Эспозито и другие. Дата выхода фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» в мире — 14 февраля 2025 года.