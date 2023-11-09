Голливудские актеры прекратили забастовку

Забастовка актеров в Голливуде | Источник: Legion-Media.ru

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) объявила о завершении продолжавшейся 118 дней забастовки. Об этом сообщается на официальном сайте SAG-AFTRA.

«Мы очень рады и горды сообщить вам, что сегодня переговорный комитет профсоюза единогласно проголосовал за одобрение предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP)», — говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что забастовка официально приостановлена и все места пикетов закрыты. «Мы заключили контракт, который позволит членам SAG-AFTRA любой категории построить устойчивую карьеру», — подчеркнули представители переговорного комитета.

Полный список соглашений будет опубликован после того, как его передадут на утверждение национальному совету профсоюза.

Кроме этого, Гильдия киноактеров США и Альянс продюсеров кино и телевидения смогли приблизиться к урегулированию вопроса с использованием искусственного интеллекта.

Члены Гильдии киноактеров США требовали повышения зарплаты, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.