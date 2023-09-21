Наверх
21 сентября 2023, новость

Андрей Ургант рассказал об общении с Ефремовым в колонии

Актер заявил, что артист «настроен жить»
Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Андрей Ургант в интервью онлайн-каналу RTVI заявил, что не бросит своего друга Михаила Ефремова, который отбывает наказание в исправительной колонии под Белгородом.

«Миша Ефремов, такой артист, дай Бог ему здоровья и скорейшего освобождения, потому что он уже заплатил дорогую цену за то чудовищное преступление, которое совершил. Но наша дружба с ним не прекратилась. Еще бы! А почему я должен бросать его, если с ним случилась беда? Бросить легче всего», — высказался Ургант.

С заключенным поддерживает общение и другой его товарищ — актер Сергей Гармаш. По словам Урганта, по переписке с Ефремовым можно сделать вывод, что артист «настроен жить». Осужденный актер не намерен жить сложа руки, он находится в хорошем состоянии здоровья и занимается творчеством в колонии. Ургант считает, что Ефремову стоит посмотреть на себя со стороны и дать самому себе второй шанс на нормальную жизнь.

«По тому, как он отвечает в письмах, я чувствую, что он настроен жить, а не складывает руки, несмотря на тот ужас, который с ним произошел. Я думаю, что в эти моменты вот так и надо — успокоиться и посмотреть на себя со стороны, понять, что не все заканчивается», — резюмировал Ургант.

Напомним, Ефремова осудили на 7,5 лет после автоаварии с трагическим исходом, произошедшей в 2020 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Андрей Ургант
Михаил Ефремов
Охлобыстин рассказал о состоянии здоровья отбывающего срок Ефремова
Сергей Гармаш
Выпавшего из окна сына Ефремова выписали из больницы
Актер Мищенко навестил Ефремова в колонии и назвал его пребывание там благом
Сыну Михаила Ефремова стало лучше
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы
Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
Стало известно о шансах Ефремова выйти из тюрьмы в 2024 году
Ефремов передумал просить о замене срока на принудительные работы
Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии
Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни актера в тюрьме
Михаил Ефремов в колонии снял фильм о самом себе
Отец Урганта рассказал, что сын продолжит работать в России
Михаил Ефремов попросил Верховный суд снизить ему наказание
Борис Щербаков предложил освободить Михаила Ефремова по УДО
Сукачев рассказал, как снял в кино 11-летнего сына Ефремова
Фильм Ефремова победил в конкурсе среди осужденных
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова
Никита Ефремов: «Мою свободу никто не может прекратить»
Ефремова назвали бесполезным для общества и не смягчили приговор
Охлобыстин объяснил, почему Ефремов шьет молнии в колонии
Защита Ефремова ответила на сообщения о его расстройстве психики
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира
Ефремов дал первое за время пребывания в колонии интервью
Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Сын Ефремова подробно прокомментировал ДТП с участием отца
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП
Ефремов близок к примирению с потерпевшими по делу о ДТП
Ефремов надеется на смягчение приговора
Стоянов заменит Ефремова в сериале про вампиров
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота»
Новые трейлеры
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Плакса
Трейлер
Триггер. Фильм
Тизер-трейлер
Летучий корабль
Трейлер
Молодой Папа
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь