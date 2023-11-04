Пегова в форме, Киркоров в солнечной короне: киноновости недели

«Прощай, друг!»

29 октября на 55-м году жизни скончался Мэттью Перри, которого весь мир полюбил за роль Чендлера Бинга из культового сериала «Друзья».

Коллеги почтили память актера трогательным совместным заявлением. «Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше чем просто актерами. Мы — семья. Так много надо сказать, но прямо сейчас нам нужно время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю», — говорится в сообщении, подписанном актерами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Кортни Кокс и Мэттом ЛеБланом.

Также теплыми воспоминаниями об актере поделилась Гвинет Пэлтроу, рассказавшая о недолгом романе с будущей звездой «Друзей» летом 1993-го. «Он был таким забавным, таким милым, и с ним было так весело. Мы купались, пили пиво в местном баре и целовались в зарослях высокой травы. Это было волшебное лето», — подписала 51-летняя актриса пост в соцсети.

Пегова и Уварова снимаются в форме

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Нелли Уварова, совсем недавно преобразившаяся в строгую бизнес-леди на съемках «Содержанок», готовится вновь удивить зрителей. Актриса появится в новом сериале «Многодетство» в образе провинциального участкового. Кроме того, судя по фото со съемок проекта, ее героиня находится в положении.

В центре сюжета нового проекта — глава большой и дружной семьи, архитектор Павел, решающий реализовать свою идею — ЖК «Ковчег» для таких же, как его собственная, многодетных семей. В сериале также снялись Антон Батырев, Полина Лазарева, Капитолина Соболь, Владимир Гостюхин и другие.

Премьера состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Start.

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Ирина Пегова также облачилась в форму. Правда, в отличие от коллеги, уже не в первый раз: в том, что погоны актрисе к лицу, зрители могли убедиться, благодаря сериалу 2017 года «Комиссарша».

Однако в новом проекте с участием Пеговой «Здесь все свои» события разворачиваются в наши дни. По сюжету, в селе, окруженном болотом и тайгой, сгорает лесопилка, а наутро на пепелище находят обгоревшее до неузнаваемости тело.

Героиня Ирины Пеговой — сотрудница местного отделения полиции, помогающая в проведении расследования молодому следователю из райцентра Евгении Ракитиной (в исполнении Карины Разумовской), которая, чем больше погружается в это дело, тем больше убеждается, что местные жители по какой-то причине стараются списать произошедшее на несчастный случай.

Премьера сериала состоится на канале «Россия 1», точная дата пока не сообщается.

Бузова — жена Бунши, Киркоров — «Король-Солнце»

На этой неделе появились первые фото Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой в ярких образах для ремейка-пародии советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

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Еще в сентябре, когда певица показала пугающее фото из гримерки, самые сообразительные киноманы догадались, что в новогодней музыкальной комедии «Иван Васильевич меняет все!» ей досталась роль незабываемой супруги домоправителя Бунши. На этой неделе мы смогли убедиться в правильности этих догадок и оценить новую версию Ульяны Сергеевны на узнаваемом кадре.

А вот когда Тина Канделаки показала Филиппа Киркорова в солнечной короне, многие остались в недоумении. Однако и эта загадка оказалась раскрыта.

Машина времени, изобретенная главным героем новой версии «Ивана Васильевича» работает на VPN (что бы это ни значило), сеть постоянно сбоит, поэтому героев то и дело забрасывает в самые неожиданные эпохи. В том числе, судя по всему, во Францию времен правления Людовика XIV, или «Короля-Солнце», которого, очевидно, и воплотил Киркоров.

Андреасяны показали новых Кузю и Нафаню

Кузя и Нафаня (фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»)

Создатели еще одного переосмысления советской классики, братья Андреасяны, представили новые образы домовенка Кузи и домового Нафани из современной экранизации сказки Татьяны Александровой.

Прилучный снялся в новогоднем фильме

Еще один праздничный проект, представленный на этой неделе, — «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным и Зоей Бербер в главных ролях. Звезда «Мажора» предстает владельцем ресторана, дела в котором идут ни шатко ни валко. Все надежды он возлагает на полную посадку в праздничную ночь.

Но вот беда: именно 31 декабря шеф-повар вместе со всей командой покидает заведение, громко хлопнув дверью. Спасти незадачливого ресторатора может только чудо в лице неопытной, но очень талантливой девушки-повара, по чистой случайности оказавшейся в заведении в этот день.

Смотрим первый трейлер «Новогоднего шефа» и заряжаемся предпраздничным настроением!