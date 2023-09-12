Ольга Бузова напугала гримом на съемках

Ольга Бузова опубликовала в своем Telegram-канале фото из гримерки. На нем 37-летняя звезда запечатлена с короткой стрижкой и со странным гримом, который, по мнению ее поклонников, «выглядит жутковато».
«Настроение — понедельник. Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ», — подписала фото Бузова.
По всей видимости, исполнительница задействована в фильме «Иван Васильевич меняет все», который станет ремейком советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая.
Судя по образу Бузовой, в киноленте она сыграет Бунши Ульяну Андреевну, жену Ивана Васильевича. В оригинальной версии роль играла Наталья Крачковская.
Напомним, в прошлом году Ольга Бузова снялась в новогоднем фильме ТНТ «СамоИрония судьбы!», который стал ремейком картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. На стадии съемок проект вызвал волну критики в сети.