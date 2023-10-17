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17 октября 2023, новость

Звезда «Кухни» снимется в новой экранизации «Домовенка Кузи»

Марк Богатырев появится в новой версии популярного советского мультфильма
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Марк Богатырев, известный по роли повара Макса в сериале «Кухня», приступил к съемкам современной экранизации знаменитого детского произведения Татьяны Александровой «Домовенок Кузя». Пока неизвестно, какая именно роль досталась актеру.

Вместе с ним в проекте также снимутся Евгения Малахова, Алика Смехова, Софья Петрова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов и другие. Главный герой — Домовенок Кузя — и его друг Нафаня, как обещают создатели, станут симпатичными анимированными персонажами. Создатели также верят, что картина будет иметь не меньший успех, чем современный вариант «Чебурашки».

Режиссер Виктор Лакисов признался, что был рад принять предложение продюсеров Сарика и Гевонда Андреасянов, так как хочет открыть персонажей популярного советского мультфильма для новых поколений.

«Для меня это профессиональный вызов, как с технической точки зрения, так и с режиссерской: главные анимированные герои должны быть полноценными компьютерными персонажами и в то же время очень обаятельными и живыми, чтобы заслужить настоящую любовь зрителя», — отметил режиссер.

По сюжету, Домовенок сбегает от Бабы Яги из волшебного мира и оказывается в квартире девочки Наташи. Кузе необходимо найти волшебный сундучок, который способен исполнять желания.

На помощь ему приходит Наташа, а также местный домовой Нафаня. Позже выясняется, что много лет назад Кузя подарил сундучок папе Наташи (вероятно, именно эта роль и досталась Богатыреву). Вот только планы нарушает Баба Яга, которая сумела проникнуть в наш мир, чтобы осуществить свой коварный план.

Премьера фильма «Домовенок Кузя» состоится в 2025 году.

Напомним, первая экранизация вышла на экраны в 1984 году. Главных героев, Кузю и Бабу Ягу, тогда озвучили Георгий Вицин и Татьяна Пельтцер.

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