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Новогодний шеф

2023комедия

Сюжет фильма:

Владелец модного московского ресторана Виктор остается без шеф-повара в самую прибыльную и загруженную ночь года — в новогоднюю. Когда на пороге его заведения появляется Олеся, которая привезла Виктору свои домашние пирожные, он решает рискнуть и предложить девушке должность шефа. Олеся не верит в свои способности, но Виктор, попробовавший ее пирожные, сразу понял, что блюда девушки пробуждают самые лучшие воспоминания в людях.

«Новогодний шеф» — семейная комедия с Павлом Прилучным и Зоей Бербер в главных ролях.

Режиссер
Василий Ровенский
В ролях
Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер, Кристина Корбут, Юлия Сулес, Илья Любимов, Ирина Темичева, Павел Ворожцов, Андрей Петелько, Дарья Урсуляк, Ольга Волкова, Аристарх Ливанов, Ирина Ракшина, Андрей Ургант, Галина Сазонова, Мария Дмитриева, Кристина Строителева, Ефим Петрунин
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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