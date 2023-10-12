Владелец модного московского ресторана Виктор остается без шеф-повара в самую прибыльную и загруженную ночь года — в новогоднюю. Когда на пороге его заведения появляется Олеся, которая привезла Виктору свои домашние пирожные, он решает рискнуть и предложить девушке должность шефа. Олеся не верит в свои способности, но Виктор, попробовавший ее пирожные, сразу понял, что блюда девушки пробуждают самые лучшие воспоминания в людях.

«Новогодний шеф» — семейная комедия с Павлом Прилучным и Зоей Бербер в главных ролях.