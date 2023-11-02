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2 ноября 2023, новость

Авторы «Голодных игр» усомнились в возвращении Китнисс Эвердин на экран

В то же время Нина Джейкобсон заявила, что «воспользовалась бы любым шансом» вновь заняться работой над франшизой
Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя»

Авторы серии фильмов «Голодные игры» Нина Джейкобсон и Френсис Лоуренс усомнились в том, что героиня актрисы Дженнифер Лоуренс Китнисс Эвердин вернется на большой экран. Их цитирует портал Yahoo Entertainment.

При этом, по их словам, если писательница Сьюзен Коллинз посчитает нужным, она напишет продолжение оригинальной трилогии 2008—2010 годов. «Честно говоря, как бы я ни любила Китнисс, мне кажется, что ее история завершена. И, как по мне, Сьюзен чувствует, что ее история завершена. Но если ситуация изменится и Сьюзен захочет что-то рассказать о Китнисс, то я буду в восторге. Я бы воспользовалась любым шансом вернуться в этот мир и встать во главе вместе с Френсисом и Сьюзен, причем независимо от того, о ком будет повествование», — сказала Джейкобсон.

Ранее компания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Сюжет приквела повествует о событиях, произошедших за 64 года до начала первых «Голодных игр». В фильме будет рассказана история главного антагониста киносаги — молодого Кориолана Сноу.

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