Авторы «Голодных игр» усомнились в возвращении Китнисс Эвердин на экран

При этом, по их словам, если писательница Сьюзен Коллинз посчитает нужным, она напишет продолжение оригинальной трилогии 2008—2010 годов. «Честно говоря, как бы я ни любила Китнисс, мне кажется, что ее история завершена. И, как по мне, Сьюзен чувствует, что ее история завершена. Но если ситуация изменится и Сьюзен захочет что-то рассказать о Китнисс, то я буду в восторге. Я бы воспользовалась любым шансом вернуться в этот мир и встать во главе вместе с Френсисом и Сьюзен, причем независимо от того, о ком будет повествование», — сказала Джейкобсон.