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2 ноября 2023, новость

Вышел первый российский трейлер фильма с Петровым и Микки Рурком

Российская кинозвезда опубликовал видео в своем микроблоге

Опубликован первый русскоязычный трейлер новогодней комедии «Дворец» Романа Полански, главные роли в которой исполнили Александр Петров, Микки РуркФанни АрданОливер Мазуччи и Джон Клиз

По словам Полански, долгие годы по разным причинам он откладывал съемки «Дворца». «И вот теперь, отпраздновав 90-летие, я сказал себе, что наконец-то могу себе позволить снять такой фильм. Лучшей возможности, может, уже и не представится», — сказал режиссер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сюжет картины разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном отеле в Швейцарии. Гости-миллионеры готовятся к долгожданному Новому году — впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

Александр Петров опубликовал трейлер «Дворца» в своем микроблоге. Комментаторы провели параллели с картиной Уэса Андерсона «Отель “Гранд Будапешт"». Актер признался, что участие в съемках стало для него настоящим приключением, и назвал фильм «выдающимся».

«Во время репетиций вдруг почувствовал, что Роман Полански напоминает мне моего мастера — Леонида Хейфеца. Это одна школа! У нас была интернациональная команда, Роман на площадке переходил с английского на французский, потом с польского на английский. Неважно, на каком языке он говорил, я его понимал, как будто на каком-то другом уровне», — сказал Петров.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года, после чего картина получила разгромные оценки от критиков

В российский прокат фильм «Дворец» выйдет 23 ноября.

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