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1 ноября 2023, новость

60-летняя Деми Мур восхитила подтянутой фигурой в бикини

Голливудская звезда устроила фотосессию под водопадом в Гранд-Каньоне

Деми Мур в личном микроблоге опубликовала серию снимков из своего путешествия по знаменитому Гранд-Каньону на реке Колорадо, в которое она отправилась с друзьями. На одном из снимков 60-летняя актриса запечатлена в раздельном купальнике под водопадом.

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«У меня была возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными людьми. Мы смеялись, плакали и создали крепкие узы на всю жизнь, которые всегда будут дороги моему сердцу. Я никогда не смогу описать, как недавнее погружение в природу повлияло на меня. Стоя на берегу реки Колорадо, когда мы все любовались ее великолепием и красотой, я вспомнила о необходимости сохранить и защитить этот важный путь жизни», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от фигуры актрисы и поинтересовались, как ей удается так молодо выглядеть и держать себя в форме. Мур не скрывает, что активно занимается спортом и следит за своим питанием.

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