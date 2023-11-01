60-летняя Деми Мур восхитила подтянутой фигурой в бикини

Деми Мур в личном микроблоге опубликовала серию снимков из своего путешествия по знаменитому Гранд-Каньону на реке Колорадо, в которое она отправилась с друзьями. На одном из снимков 60-летняя актриса запечатлена в раздельном купальнике под водопадом.

«У меня была возможность путешествовать по Гранд-Каньону на реке Колорадо вместе со многими прекрасными людьми. Мы смеялись, плакали и создали крепкие узы на всю жизнь, которые всегда будут дороги моему сердцу. Я никогда не смогу описать, как недавнее погружение в природу повлияло на меня. Стоя на берегу реки Колорадо, когда мы все любовались ее великолепием и красотой, я вспомнила о необходимости сохранить и защитить этот важный путь жизни», — написала звезда.