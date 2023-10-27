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27 октября 2023, новость

Харламов рассказал об отношениях с Гузеевой на съемках

Комик заявил, что поначалу его партнерше по фильму «Теща» казалось, будто они в «контре»
Кадр из фильма «Теща»

Юморист Гарик Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с телеведущей Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща». Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Ей почему-то казалось, что мы в какой-то контре... Что я ее ненавижу, но это не так», — отметил шоумен.

По словам Харламова, им все же удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Харламов и Гузеева снялись вместе в семейной комедии Аскара Узабаева «Теща», премьера которой запланирована 30 ноября. По сюжету героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов).

Как призналась телеведущая, изначально она сомневалась, соглашаясь на эту роль, поскольку равнодушна к жанру комедии.

«Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время, она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе», — сказала она.

Также в фильме сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

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